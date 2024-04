Barcellona-Psg | fuochi d’artificio e petardi fuori l’hotel dei francesi

(Di martedì 16 aprile 2024) Questa notte alcuni tifosi delsi sono recati nei pressi deldove alloggiano i calciatori del Psg. Lo scopo era disturbare il sonno degli atleti in vista del match di questa sera, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions. ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG! Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores. @10JoseAlvarez pic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024 Tifosi deldisturbano il Psg nel cuore della notte Sul video di El Chiringuito, L’Equipe commenta: Hanno sparatonel cuore della notte vicino aldove alloggiano i giocatori parigini. All’arrivo deiin Spagna, molti tifosi blaugrana ...

