Barcellona PSG 1-1 LIVE | termina la prima frazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Allo stadio Montjuic, il match d’Europa League 2023/2024 trae PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Montjuic,e PSG si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di Finale di Champions League 2023/2024PSG: sintesi e moviola CRONACA 1? – Iniziato il match. 5? – Parte

Il Barcellona è in vantaggio e i propri tifosi festeggiano durante la partita col Psg, quelli avversari invece, tra tensione e lamentele, se la prendono con Donnarumma , reo secondo alcuni tifosi di ... (sportface)

Champions League: il Psg risponde al Barcellona, Atletico sotto di due gol a Dortmund. I risultati parziali - Si sono appena conclusi i primi tempi dei due quarti di finale di ritorno di Champions League. 1 a 1 tra Barcellona e Psg: al gol di Raphinha risponde Dembele, dopo l’espulsione di Araujo. A Dortmund ...ilovepalermocalcio

Barcellona-PSG, fallo al limite dell'area di Araujo ed espulsione: ecco perché - Araujo è stato espulso in quanto ultimo uomo in una chiara occasione da gol. Se il contatto con Barcola fosse stato all'interno dell'area di rigore, Kovacs avrebbe estratto il cartellino giallo per ...gianlucadimarzio

Barça-Psg 1-0: ad Araujo, blaugrana in 10 uomini, Yamal sostituito | OneFootball - I parigini si affidano all’estro del tridente tutto francese composto da Barcola, l’ex Dembelè e Mbappé, ai suoi ultimi balli con la maglia del Paris e pronto a fare lo sgambetto ai blaugrana, con ...onefootball