Barcellona-PSG 1-1 LIVE | l'ex Dembelé risponde al solito Raphinha | espulso Araujo

Partita pirotecnica tra Barcellona e Paris Saint-Germain al Montjuic : il gol di Raphinha per i blaugrana al 12?, poi l’espulsione di Araujo e il pareggio di Ousmane Dembelè . Proprio quel Dembelè che ... (sportface)

Barcellona Psg, il risultato in diretta live dei quarti di Champions - I parigini approdano all'Estadi Olimpic per tentare la complicata rimonta dopo la sconfitta per 3-2 al Parco dei Principi. Seguite con noi il big match del martedì di… Leggi ...informazione

Ranocchia: "Barcellona favorito sul Psg. Donnarumma A volte è insicuro" - Andrea Ranocchia ospite di Mediaset Infinity nel pre partita di Barcellona-Psg ha analizzato i temi della gara: "Donnarumma è uno dei tanti campioni in ...tuttojuve

Dembelé come Donnarumma, lo sfottò dei tifosi del Barcellona - L'attaccante francese è tornato da ex con il Psg per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: atmosfera infuocata e contestazione ...corrieredellosport