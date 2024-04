Barcellona-PSG 1-1 al 45' LIVE | l'ex Dembelé risponde al solito Raphinha | espulso Araujo

Partita pirotecnica tra Barcellona e Paris Saint-Germain al Montjuic : il gol di Raphinha per i blaugrana al 12?, poi l’espulsione di Araujo e il pareggio di Ousmane Dembelè . Proprio quel Dembelè che ... (sportface)

Champions League, in campo Barcellona-Psg 1-1 e Borussia Dortmund-Atletico Madrid 2-0 DIRETTA e FOTO - Tempo di bilanci impietosi anche al Psg che, oltre a dare l'addio a Mbappè, rischia l'ennesimo flop europeo. Deve raddrizzare il 2-3 casalingo - in cui Donnarumma e' incappato in consueti errori - col ...ansa

Barça-Psg 1-0: ad Araujo, blaugrana in 10 uomini, Yamal sostituito | OneFootball - I parigini si affidano all’estro del tridente tutto francese composto da Barcola, l’ex Dembelè e Mbappé, ai suoi ultimi balli con la maglia del Paris e pronto a fare lo sgambetto ai blaugrana, con ...onefootball

Barcellona, l'incredibile errore dei tifosi prima del Psg: lanciano sassi ma... - Paradossale disavventura per i giocatori catalani, che si aspettavano un'accoglienza "calorosa", ma che non avrebbero mai potuto immaginare cosa li stava aspettando ...corrieredellosport