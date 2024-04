Barcellona-PSG 0-0 LIVE

I parigini approdano all'Estadi Olimpic per tentare la complicata rimonta dopo la sconfitta per 3-2 al Parco dei Principi. Seguite con noi il big match del martedì di Champions con la nostra diretta ... (ilgiornale)

l’episodio arbitrale chiave del match Barcellona PSG, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/24 l’episodio chiave della Moviola del match tra Barcellona PSG, valido per ... (calcionews24)

Barcellona, Deco: "Xavi Se vorrà restare saremo felicissimi" - Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain del futuro di Xavi.gianlucadimarzio

Barcellona - Deco: "Se Xavi decidesse di restare noi saremmo felicissimi" - Deco, d.s. del Barcellona, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Paris Saint-Germain valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Non possiamo essere tranquilli, è un ...napolimagazine

Champions League, in campo Barcellona-Psg e Borussia Dortmund-Atletico Madrid DIRETTA e FOTO - Si gioca il ritorno dei quarti di finale, in palio c'è la semifinale della più importante competizione europea per club (ANSA) ...ansa