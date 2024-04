Barcellona | i tifosi disturbano il sonno di Mbappè | petardi e fuochi d’artificio fuori dall’hotel del PSG

(Di martedì 16 aprile 2024) La sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions trae Psg inizia tra le polemiche. Come testimoniato da un video di El Chiringuito, nella notte alcuniblaugrana si sono presentati nei pressi dell’hotel che ospita la squadra di Luis Enrique, facendo esploderecon l’obiettivo di disturbare ildie compagni. Come riporta la stampa catalana a Parigi era successa, a parti inverse, la stessa cosa. All’andata la squadra di Xavi si è imposta per 3-2 al Parco dei Principi e il PSG si presenta al Montjuic con l’obiettivo di ribaltare il risultato. SportFace.

Il Psg a Barcellona per la vendetta in Champions. Borussia e Atletico, la semifinale per dimenticare il campionato - Ha trascorso più giorni in infermeria che in blaugrana eppure quando ha segnato col Psg è esploso di felicità. La Catalogna lo aspetta al varco Dembélé non è un ospite gradito a Barcellona. Domani ser ...informazione

ATP Barcellona, Cobolli si prepara a Nadal: “Sono cresciuto vedendolo giocare, non parto battuto” - R: No, con Rafa e con Nole non ci ho mai giocato in carriera, e con Rafa non ci ho mai neanche palleggiato, si vede che all’epoca quando veniva al Foro ero troppo scarso per fargli da sparring partner ...ubitennis

Champions League 23/24, quarti di ritorno: Barcellona-Psg dove vederla in Tv e in streaming - Barcellona-Psg dove vederla in Tv e in streaming Tutte le notizie inerenti la partita di questa sera di Barcellona ...tag24