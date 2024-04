(Di martedì 16 aprile 2024) Scende in camponella partita della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e fornisce una ricetta

Bankitalia indica i criteri delle agevolazioni post Superbonus - Il vicedirettore generale Paolo Angelini, senza mai nominare il dispendioso bonus edilizio, ha fornito gli elementi per superarlo, a partire dalla riforma dei sistemi informativi ...ilfoglio

Bankitalia: agevolazioni riqualificazione a bisognosi e prime case - Le agevolazioni per la riqualificazione degli immobili, in particolar modo per le abitazioni, "dovrebbero essere indirizzate prevalentemente alle famiglie bisognose e, a parità di condizioni familiari ...idealista

Bankitalia vede rosa sul '24: inflazione giù all'1,3%, Pil confermato: +0,6% - L’inflazione in Italia diminuirebbe nettamente nel 2024, mentre il Pil resta confermato in crescita dello 0,6% ...affaritaliani