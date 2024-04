Banda degli orologi di lusso sgominata dai carabinieri a Bologna | arrestati due giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 -dailadi. In manette sono finiti duerumeni, uno di 19 e l’altro di 24 anni, mentre il terzo di 21 anni è ancora ricercato. Per loro l’accusa è di rapina aggravata e lesioni personali. I fatti che hanno portato all’arresto risalgono all’estate scorsa quando in pieno centro storico un magistrato è stato prima aggredito e successivamente derubato dell’o. Ferito ma cosciente, l’uomo venne soccorso dagli uomini del Radiomobile e dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto. A seguito delle indagini, idel Nucleo Investigativo hanno scoperto che la vittima, poco prima di essere stata rapinata, aveva pranzato in un ...