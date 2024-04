Bambini agenti pronti all’azione Tutti insieme a scuola di polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Venerdì 22 marzo 2024 idellaprimaria Santa Dorotea hanno partecipato a un progetto molto coinvolgente con ladi Stato. Verso le 9.10 ihanno sentito il suono delle sirene e incuriositi sono corsi alle finestre vedendo le volanti e le moto venire verso lagli alunni delle varie classi si sono preparati per uscire in cortile e i poliziotti presenti hanno mostrato e spiegato a loro la funzione del taser. Successivamente le classi quarta e quinta si sono recate in aula con il commissario Roberta Frangiosa per assistere a una presentazione power point in cui illustrava i seguenti temi: “i diritti e i doveri“, “la Costituzione“, il lavoro di alcuni “poliziotti speciali (NOCS)“; e l’importanza del “numero 112“ da chiamare in qualsiasi caso di ...