“Back to Black” | il biopic di Amy Winehouse e la maledizione dei 27 anni

(Di martedì 16 aprile 2024) Quando il 23 luglio 2011 il corpo senza vita di Amyvenne trovato senza vita nella sua abitazione londinese, in Camden Square, in tante rimanemmo sconvolte. Molte di noi avevano già pianto, quasi vent’prima, la morte violenta di Kurt Cobain, nel 1994, e ci pareva incredibile che personaggi così distanti potessero condividere un destino così simile, vittime entrambi di quella che la stampa si era compiaciuta di chiamare le “dei 27“. L’icona del blues Robert Johnson, nel 1938, Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, nel 1969, Jimi Hendrix, leggendario chitarrista, l’ineguagliabile voce di Janis Joplin, nel 1970, e il mitico Jim Morrison, nel 1971: tutti morti a 27 per cause più o meno violente, come overdosi, suicidi, avvelenamenti, a comporre quel macabro “club dei 27” a cui un colpo ...