Babbi e il Forlì si sono sbloccati | Visto? La reazione c’è stata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Nelle giornate di vena puoi vederlo andare alla guerra da solo contro le difese avversarie, risultando persino fuori scala per la serie D. Lunghe leve da fenicottero e una qual certa somiglianza con Andrea Silenzi (per tutti ‘Pennellone’), Lorenzo, 23enne centravanti del, è l’uomo copertina della domenica biancorossa. Sua la rete (ottava stagionale) che ha chiuso a tripla mandata il match con il Victor San Marino, interrotto la striscia negativa e rilanciato le ambizioni playoff della squadra di mister Antonioli. "È arrivata una vittoria importantissima perché venivamo da un momento molto complicato, sfociato in tre sconfitte consecutive. C’era bisogno di unae la squadra ha risposto.tre punti preziosissimi per noi e per il nostro campionato, un’iniezione di energia fondamentale in vista ...