Azzurra morta di tumore per far nascere il figlio | “Era felice sentendo il bimbo dire mamma”

Tragedia ad Oderzo, in provincia di Treviso, dove Azzurra Carnelos è morta per un cancro al seno di 33 anni . Si tratta di una mamma eroe che ha deciso di non curare la recidiva del tumore che aveva ... (ilgiornaleditalia)

Azzurra Carnelos ha scoperto per la prima volta il tumore al seno nel 2019. La sua preoccupazione in quel momento «era di non poter diventare Mamma ». Se lo ricorda bene il marito ... (leggo)

Mamma Azzurra morta di tumore per far nascere il figlio, il marito: «Con il suo sacrificio ci ha regalato la vita» - Azzurra Carnelos ha scoperto per la prima volta il tumore al seno nel 2019. La sua preoccupazione in quel momento «era di non poter diventare mamma». Se lo ricorda bene il ...corriereadriatico

La storia. L'addio ad Azzurra. Aveva interrotto le cure per far nascere suo figlio - Commozione a Oderzo, in provincia di Treviso, per la morte di "mamma coraggio". Il vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. «Questa è una vera e propria pagina del Vangelo» ...avvenire

Ha un tumore, ma preferisce fare nascere il figlio: donna muore a 33 anni - Azzurra Carnelos, di Oderzo, comune della provincia di Treviso è morta a 33 anni per un cancro. Aveva scoperto della malattia durante la gravidanza, ma ha preferito rimandare le cure per dare alla luc ...mondopalermo