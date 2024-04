Avvocato digita il tasto sbagliato del computer e fa divorziare per errore una coppia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) La notizia, apparentemente assurda, arriva dal Regno Unito: marito e moglie hanno divorziato pera causa della distrazione di uno dei più noti studi legali di Londra. Nel dettaglio, gli avvocati avrebbero commesso uninformatico che ha poi indotto un giudice a rendere irrevocabile il divorzio tra i due coniugi.Leggi anche: Tiziano Ferro, divorzio ufficiale: “Non è un fallimento, ma un lutto” Secondo quanto si apprende, moglie e marito, che sono sposati da 21 anni, si erano rivolti per una consulenza allo studio Vardags, guidato da Ayesha Vardag, conosciuta come la “diva del divorzio” britannica. Gli avvocati dello studio intendevano sollecitare una pratica di divorzio per altri due clienti, ma peravrebbero aperto il fascicolo elettronico del caso ‘Williams – Williams’, cioè dei due sfortunati protagonisti di ...