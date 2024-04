Avvio di stagione col botto Scabbia si conferma big

(Di martedì 16 aprile 2024) Inizia bene il 2024 sportivo per gli atleti del Cus Ferrara triathlon. Roberta, atleta cussina che aveva chiuso il 2023 con la storica partecipazione al mondiale Ironman delle Hawaii, sifra le big del triathlon femminile, aprendo la nuovaagonistica con il gradino più alto del podio nella categoria M3 all’Astico duathlon sprint, gara valida per il campionato regionale veneto, chiuso con il ragguardevole tempo di 1 ora 16 minuti e 12 secondi, conquistato tenendo il piede sull’acceleratore dal nastro di partenza sino all’ultimo metro di corsa. Nelle acque del Lago delle Nazioni, “riscaldate” dall’entusiasmo degli oltre 210 partecipanti, ha preso il via ladel triathlon con la disputa dell’ Irondelta, gara sulla media distanza (1,9km di nuoto, 85,5km di ciclismo no-draft e 21km di corsa) ...

Via il cemento, dentro la ghiaia. Lavori in corso alla curva delle Acque minerali. In ossequio alle richieste della Formula 1, indirizzate tanto a Imola quanto ad altri circuiti internazionali, in ... (ilrestodelcarlino)

LA LEGGE. Approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe per l’immissione delle trote. Ma non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il presidente Tadè: «Dispiace, eravamo pronti». (ecodibergamo)

Festa Oxygen Roma, ora i play off per sognare. Romeo: «È un grande orgoglio, vogliamo finire al massimo» - Missione compiuta. La Oxygen Roma conquista i play off al suo primo anno di attività e alla prima partecipazione in serie A femminile. Un successo di un gruppo che, nonostante un ...ilmessaggero

Acque agitate a San Terenzo e Cadimare - A La Spezia, tensioni tra le dirigenze di Cadimare e San Terenzo ritardano l'Avvio della stagione di canottaggio. Dimissioni e scontri interni minacciano la partecipazione alle competizioni.lanazione

Ostia senza bagnini, il Comune sbaglia il bando: pasticcio negli affidi, slitta l'assegnazione - Restano in sospeso le 17 postazioni per le spiagge libere: nelle carte punteggi invertiti per Pool Service e Ares ...roma.corriere