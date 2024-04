Aveva documenti falsi | nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) I carabinieri di Romanengo hanno intercettato un’auto a Offanengo con a bordo tre persone straniere. Sono stati chiesti loro i. Uno di loro ha riferito di non averli. La risposta non ha convinto i militari che lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso un permesso di soggiorno, un documento d’identità e un passaporto. Ma le generalità presenti sulla carta d’identità non combaciavano con quelle sul passaporto. Dopo accertamenti questa persona, che avrebbe 42 anni, è stata denunciata pertà materiale.