Avellino | nominato il commissario dopo le dimissioni di Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimento in data odierna, il Prefetto ha sospeso il Consiglio Comunale di, nominando il Prefetto dott. Paolo d’Attilioprefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito dell’intervenuta efficacia ed irrevocabilità dellerassegnate dal Sindaco dott. Gianluca. Il predettosi insedierà nelle prossime ore. Il Prefetto Paolo D’Attilio è nato a Roma il 21 aprile 1957 e ha conseguito nel 1983 la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa. Entrato nell’Amministrazione Civile dell’Interno il 1° settembre 1985, è stato assegnato alla Prefettura di Savona, dove ha ricoperto l’incarico di Vice Capo Gabinetto fino al 10 ...