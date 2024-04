(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Indobbiamo, a iniziare dalle casemobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli investimenti delle case per adeguarsi in termini di sicurezza, emissioni e altro". Lo sottolinea Raffaele, ad diItalia, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell’Informazione. Il mondo dell'motive – ricorda – "è al centro di 3 tempeste perfette, quella tecnologica, quella digitale e infine quella della tempistica. Perché grazie all', il nostro è l'unico settore al mondo costretto a rispettare una deadline, quella del 2035" per il passaggio obbligato all'elettrico". ...

"In Europa dobbiamo fare squadra, a iniziare dalle case Auto mobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli investimenti delle ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "In Europa dobbiamo fare squadra, a iniziare dalle case Auto mobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "In Europa dobbiamo fare squadra, a iniziare dalle case Auto mobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli ... (webmagazine24)

Attenti al metano: la responsabilità dell’industria estrattiva è stata a lungo sottovalutata - Sappiamo che il metano (CH4) è un gas serra molto più attivo dell’anidride carbonica, come si legge perfino nel primo capitolo di un testo elementare pubblicato esattamente 30 anni fa in tema di effet ...ilfattoquotidiano

Auto, Fusilli (Renault): "Su norme e materie prime Europa deve fare squadra" - 'In Europa dobbiamo fare squadra, a iniziare dalle case Automobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli investimenti delle c ...adnkronos

Dai raid contro le milizie filo-Teheran agli omicidi mirati: tutte le opzioni per la risposta “saggia” di Netanyahu contro l’Iran - Una risposta di Israele all’attacco iraniano arriverà. Non è ancora chiaro come e quando ma, stando almeno alle dichiarazioni del primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, sarà “ saggia e non di ...ilfattoquotidiano