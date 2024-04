Audi Q6 e-tron e House of Progress | così la Design Week si illumina di tecnologia e visioni

(Di martedì 16 aprile 2024) Il quartier generale ditrong> fino al 28 aprile sarà il Portrait Milano, in Corso Venezia 11. Questi spazi suggestivi sono stati scelti dalla Casa dei Quattro Anelli come sede della suaof, l’hub creativo che si animerà durante il Fuorisalone del Mobile. Da oltre dieci anni, in occasione della Milanotrong> dà voce a tecnologie eche anticipano il futuro. Quest’anno il chiostro dell’ex Palazzo Arcivescovile ospita l’installazione diprogettata dallo studio internazionale BIG – Bjarke Ingels Group. Si chiama “Reflaction” ed è la crasi delle parole riflessione e azione. Un invito a riflettere su come ogni azione del singolo rispecchi il suo essere ...

Prestazioni, autonomia e piacere di guida. Sono questi i tre punti su cui Audi si è concentrata per aggiornare la Q4 e-tron (anche in versione Sportback), che è l’elettrica di Ingolstadt più ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – La nuova Audi Q6 e-tron debutterà il prossimo 15 aprile in occasione della prima giornata di apertura della Milano Design Week 2024 . Nella città del Design , la Casa dei quattro anelli ... (periodicodaily)

È entrato un mese fa a ‘Uomini e Donne’ e sta già facendo molto discutere. Il nuovo tronista Daniele Paudice è un tipo schietto, anche se a volte i suoi modi non sempre sono compresi e apprezzati ... (quotidiano)

Audi Q6 e-tron, la stirpe elettrica alla House of Progress - Si aprono gli ordini di Audi Q6 e-tron, in anteprima mondiale al pubblico presso l’Audi House of Progress, la piattaforma relazionale dei quattro anelli che trova nel palcoscenico… Leggi ...informazione

Audi Q6 e-tron si parte dal Fuorisalone di Milano - Audi Q6 e-tron si presenta in anteprima mondiale nel cuore del Fuorisalone milanese, ormai tradizionale palcoscenico per il marchio dei quattro anelli che, fra i primi, ha scelto la Design Week per ...lautomobile.aci

SKODA Enyaq - Scopri su Quattroruote.it il listino prezzi della SKODA Enyaq in base ad allestimento, motorizzazione ed accessori!quattroruote