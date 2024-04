Attenzione | il caso si ingrossa | chi è il nuovo consigliere dell' Iran sui giornaloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Daniele Capezzone nella sua rassegna stampa scorrettissima di "Occhio al caffè" analizza e commenta i principali fatti del giorno raccontati dai quotidiani italiani. E in queste ore a tenere banco sono le tensioni ormai alle stelle trae Israele. Dopo l'attacco di sabato sera, qualcuno a sinistra non ha condannato in modo convinto e pieno il regime degli ayatollah e prova anche ad accreditarsi comedi Teheran. E così Capezzone smaschera queste nuove figure che in un modo o nell'altro non mettono nel mirino un regime islamista come quelloiano. Dopo la Tocci, sempre su La Stampa è il tuno'ex capi di gabinettoa Farnesina ai tempi di Di Maio: "Qui ilsi, un'analisi delte che si conclude derubricando ...