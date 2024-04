Attenzione agli integratori di vitamina B3 usati per ridurre il colesterolo | “Si rischiano infarti | ictus e problemi al cuore”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Scegliere scorciatoie per stare meglio, in genere non è mai una scelta saggia. E questo vale in particolar modo per l’uso di. Sui quali, una ricerca della Cleveland Clinic, negli Stati Uniti, getta nuove ombre. I ricercatori hanno infatti rilevato che assumere quantità eccessive di niacina (B3) potrebbe avere effetti negativi sulla salute del. Per capire meglio, bisogna sapere che la niacina è unadel gruppo B, identificata più comunemente comeB3. Essendo unaidrosolubile non può essere accumulata dall’organismo, quindi dobbiamo prenderla ogni giorno con l’alimentazione. A che serve? Ha una funzione essenziale per la respirazione delle cellule, ma anche per il corretto funzionamento del sistema nervoso e la salute del nostro ...