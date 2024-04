Attenti al metano | la responsabilità dell’industria estrattiva è stata a lungo sottovalutata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Sappiamo che il(CH4) è un gas serra molto più attivo dell’anidride carbonica, come si legge perfino nel primo capitolo di un testo elementare pubblicato esattamente 30 anni fa in tema di effetto serra. Si sa da sempre che ilè molesto: ogni molecola di CH4 intrappola il calore terrestre 28 volte meglio di una molecola di CO2. Sulperiodo, il CH4 è perfino assai più attivo: 34 volte più efficace su un orizzonte centennale. La presenza delin atmosfera può anche influenzare altri gas serra, come l’ozono, il vapore acqueo e la stessa anidride carbonica. Mentre le concentrazioni dinell’aria sono circa 200 volte inferiori a quelle dell’anidride carbonica, alviene imputato almeno un terzo del riscaldamento globale di origine antropica dall’inizio ...