Attacco Iran | nella notte del raid prove di alleanza tra Israele e Paesi arabi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Un'forgiata in poco tempo, ma che – a conti fatti – si è rivelata essere una "formidabile dimostrazione di difesa collettiva". Così il Wall Street Journal definisce la collaborazione traandata in scenatra sabato e domenica scorsi, quando l'ha deciso di rispondere dal suo territorio alcontro il suo consolato a Damasco, lanciando ondate di droni e missili contro lo Stato ebraico.che è stata il culmine di anni di sforzi degli Stati Uniti per abbattere le barriere politiche e tecniche che ostacolavano la cooperazione militare trae i governi arabo-sunniti nel tentativo di contrastare la comune minaccia ...