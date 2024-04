ATP Bucarest 2024 | Borges elimina Wawrinka Avanti Kecmanovic e Martinez | crisi senza fine per Shapovalov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Seconda giornata di tabellone principale dell’ATP 250 di. Sulla terra battuta della capitale romena, non sono rimasti italiani in corsa, vista l’zione odierna di Lorenzo Sonego per mano di Joao Fonseca, ma ci sono alcuni match equilibrati ed interessanti. Il big match di giornata era quello tra Nunoe Stane il portoghese, per la prima volta accreditato di una testa di serie (è la settima), ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in quasi due ore ed un quarto di partita. Il giocatore lusitano è stato bravo a resistere nel momento più difficile, quando sul 4-4 del secondo set ha dovuto annullare due palle che avrebbero portato lo svizzero a servire per il match. Il terzo set è poi stato un dominio.troverà il francese Corentin Moutet, che ha ...