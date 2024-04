Atp Barcellona | Rublev perde la partita e la testa – Video

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Andreilae la. Il russo,di serie numero 2, all'esordio nel torneo Atp catalano viene sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, che si impone per 6-4, 7-6 (8-6).consegna il match all'avversario sbagliando malamente l'ultimo rovescio e dopo l'ennesimo errorela. Mentre Nakashima si avvia verso la rete per la rituale stretta di mano, il russo è intento a distruggere la racchetta con una serie di 'mazzate' sul campo. Dopo qualche secondo,va incontro all'avversario impugnando un rottame. Per il russo, continua il periodo nero dopo l'eliminazione immediata la scorsa settimana nell'Atp Masters 1000 di ...

