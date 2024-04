Atp Barcellona | Nadal torna e batte Cobolli al primo turno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Rafain campo e vince. Nel torneo Atp di, il 37enne spagnolo si impone per 6-2, 6-3 in 1h25' sull'italiano Flavionel match valido per il, fermo da gennaio dopo i quarti raggiunti a Brisbane, domina la sfida ipotecando ilset con un break che lo lancia sul 4-1. L'iberico strappa il servizio una seconda volta all'azzurro per archiviare la prima frazione. Nel secondo set,scappa sul 2-0 prima di restituire il break (2-1). L'equilibrio dura poco: lo spagnolo allunga di nuovo (3-1) e non si guarda più indietro. Il mancini di Manacor, che aha vinto 12 volte, ora affronterà l'australiano Alex de Minaur, ...