ATP Barcellona 2024 | ripescato Andrea Vavassori! Si ritira Khachanov | buona occasione per l’azzurro

(Di martedì 16 aprile 2024) Proprio mentre era impegnato sulla Pista 2 insieme a Simone Bolelli per il primo turno del torneo di doppio (partita poi persa in due set contro gli argentini Gonzalez/Molteni), è arrivata una bella notizia per. Il torinese, sconfitto al secondo round delle qualificazioni, è stato infattiper il tabellone principale dell’ATP 500 diin singolare. Il 28enne piemontese entra dunque in main draw da lucky loser grazie al forfait del russo Karen, settima testa di serie del seeding.salta dunque il primo turno con un bye e accede direttamente ai sedicesimi di finale contro il padrone di casa spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha battuto ieri in due set il russo Roman Safiullin. La wild card locale occupa ...

Karen Khachanov non sarà al via dell’ATP 500 di Barcellona . Il tennista russo, reduce da un bel torneo giocato a Monte-Carlo, ha comunicato questa mattina il suo forfait alla direzione del torneo in ... (sportface)

Andrea Vavassori se la vedrà contro Roberto Bautista Agut nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Un po’ di fortuna per ... (sportface)

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-BAEZ (4° MATCH DALLE 11.00) 14:15 Nessun problema per lo spagnolo Munar, che supera ...

