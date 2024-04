(Di martedì 16 aprile 2024) Rafavince e convince nel suo ritorno in campo dopo tre mesi nell’Atp 500 di. Lo spagnolo ha superato con un netto 6-2 6-3 Flavioin un’ora e 24 minuti di gioco, e avanza così al secondo turno. Per l’ex numero 1 al mondo ora ci sarà l’ostacolo Alex de Minaur, reduce dai quarti di finale a Montecarlo, dove è stato eliminato da Djokovic. Buonper il 22 volte campione slam, che ha fatto vedere sprazzi di buon tennis, beneficiando anche una prova piuttosto opaca dall’altra parte del tennista azzurro, autori di troppi errori gratuiti. LA CRONACA DEL MATCH – Avvio contratto per lo spagnolo dopo tanto tempo lontano dal campo, ma dopo aver concesso i primi due punti al suo avversario, si ritrova tiene il primo complicato game al servizio, sfruttando anche qualche errore banale dell’italiano. ...

Atp Barcellona 2024: rientro ok per Nadal, Cobolli steso in due set - Rafa Nadal vince e convince nel suo ritorno in campo dopo tre mesi nell’ Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo ha superato con un netto 6-2 6-3 Flavio Cobolli in un’ora e 24 minuti di gioco, e avanza cos ...sportface

Nadal, esordio vincente a Barcellona: 6-2, 6-3 contro l'azzurro Cobolli. Lo spagnolo sfiderà De Minaur - Inizia nel migliore dei modi l'Atp di Barcellona per Rafa Nadal. Lo spagnolo torna a giocare dopo il lungo periodo di stop e si sbarazza in due set dell'azzurro Flavio Cobolli (6-2, 6-3). Una partita ...ilmessaggero

Nadal batte Cobolli all’Atp 500 Barcellona 6-2, 6-3 - Il ritorno di Rafa Nadal: all’Atp 500 Barcellona il campione spagnolo ha debuttato battendo l’azzurro Cobolli in due set 6-2, 6-3. Corriere della Sera è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui ...corriere