Atp Barcellona 2024 | Nadal | “I dubbi non si tolgono alla prima giornata | soprattutto a livello fisico”

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo il suo ritorno in campo con vittoria nell’Atp 500 di, Rafaha parlato in conferenza stampa: “Un buon inizio dopo mesi fuori. Inon siil primo giorno,più che atennistico: sono consapevole che quando giochi così poco servono altre partite per giudicare. Ho giocato la partita che dovevo fare, senza tanti errori e più o meno controllabili. Sono contento per la vittoria e per aver giocato qui in casa“. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Conosco tutti i momenti che ho passato, tutto quello che mi è costato tornare su un campo da tennis, quindi significa sempre molto poter competere in un torneo,a questo punto della mia carriera. Potermi divertire giocando in ...