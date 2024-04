Atp Barcellona 2024 | Khachanov si ritira | Vavassori ripescato come lucky loser

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Karennon sarà al via dell’ATP 500 di. Il tennista russo, reduce da un bel torneo giocato a Monte-Carlo, ha comunicato questa mattina il suo forfait alla direzione del torneo in corso sulla terra battuta catalana. Buone notizie per Andrea, che è stato infattial suo posto direttamente al secondo turno. Il piemontese, domani, sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. SportFace.