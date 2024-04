Atletico Fucecchio Un sogno che si realizza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Bastava un punto per festeggiare la matematica promozione in Serie C1 e un punto è arrivato. Grazie al rocambolesco pareggio per 5-5 nell’impianto di casa contro i fiorentini del Midland, sesta forza del campionato, l’ha infatti chiuso il girone B di C2 al primo posto con una sola lunghezza di vantaggio sul Timec Prato, vittorioso 9-2 contro il Quartotempo Firenze, al termine di un duel veramente entusiasmante. In quest’ultima sfida non ha segnato (tripletta di D’Alcamo e reti di Zito e Lorenzo Magini), ma con 53 reti stagionali si è comunque laureato vice capocannoniere del girone. Giorgio Frediani è uno dei calciatori più rappresentativi della compagine del presidente Rocco Salsano ed ha commentato così questo trionfo. "Sinceramente da parte mia, ma penso di parlare anche per i miei compagni, non è tanto la categoria, o il ...