Atletica | Zaynab Dosso prepara l’esordio sui 100 | il 15 05 sarà a Savona per il Memorial Ottolia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo lo splendido bronzo mondiale dei 60 metri conquistato a Glasgow, persi avvicinastagionale sui 100 metri. La sprinter azzurra siper l’appuntamento di, il 15 maggio, in occasione del, a tre settimane dagli Europei di Roma e poco più due mesi di distanza dall’appuntamento olimpico di Parigi. La co-primatista italiana (11.14) avrà avversarie di livello: la trinidegna Michelle-Lee Ahye, la statunitense Shania Collins e la giamaicana Christania Williams hanno tutte dei personal best sotto gli 11?. L’azzurra, intanto, è a Roma per il raduno delle staffette azzurre World Relays di Nassau. “Alle Olimpiadi con la staffetta vogliamo replicare se non fare meglio del quarto posto ai mondiali di Budapest”, ha dichiarato ...