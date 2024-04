Atletica - Trail corto. Orecchiella tricolore

(Di martedì 16 aprile 2024) Il GsGarfagnana conquista il titolofemminile dia Morbegno, in provincia di Sondrio, nell’undicesima edizione della "Colmen", sulla distanza di 33 km, con ben 1930 metri di dislivello. La società biancoceleste scrive, così, un’altra gloriosa pagina delle sua storia sportiva, in una bacheca già ricchissima di trofei. Le ragazze sono state protagoniste di una prova maiuscola, su un tracciato duro e molto impegnativo: Cecilia Basso è terza assoluta al traguardo, eccezionale bronzo individuale; Martina Bilora è quarta assoluta; Stella Pacini vince la propria categoria e Ilaria Francalanci è bronzo "Master". Completano il loro fondamentale apporto per il successo di squadra Jessica Perna e Irene Mantica. Discreti risultati anche in campo maschile: Jean Baptiste ...

