Atletica leggera | ecco i trenta azzurri convocati per le World Relays

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Il direttore tecnico delle squadre nazionali di, Antonio La Torre, ha comunicato l’elenco deiper ledi Nassau, alle Bahamas, in programma sabato 4 e domenica 5 maggio. Sono 30 i selezionati (15 uomini, 15 donne) per l’evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio la qualificazione per i Giochi di Parigi. In squadra anche tre campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, medaglia d’oro con la 4x100 alle Olimpiadi nel 2021 e protagonisti anche lo scorso anno con l’argento mondiale di Budapest. Nel team anche l’altro frazionista della finale iridata, Roberto Rigali, e l’argento mondiale dei 60 ostacoli di Glasgow Lorenzo Simonelli. Al femminile, tra le convocate, presenti le quattro staffettiste ...

Arezzo, 6 aprile 2024 – Si sono tenute venerdì 5 aprile 2024 con inizio alle ore 9.30 presso lo Stadio di atletica E. Tenti in via Castelsecco, 8 ad Arezzo le gare provinciali di atletica leggera ... (lanazione)

Sei ori e due bronzi per L’Alga Atletica Arezzo tra coppa Toscana Ragazzi e campionati di società Cadetti. Le due manifestazioni interprovinciali sono andate in scena allo stadio di Atletica di ... (sport.quotidiano)

I due atleti della Po.di.f. Mirasole hanno ottenuto importanti risultati nella 50 e 80 metri. Argento per Andreoli Scipioni , bronzo per Regini Fabriano , 15 aprile 2024 – Si è svolta nei giorni ... (vallesina.tv)

Divise divisive, polemica per il body della squadra di Atletica femminile Usa: «Nato da idee patriarcali, è troppo succinto» - A lanciare l’accusa diverse atlete che scenderanno in pista a Parigi, Nike risponde: «Non saranno obbligate ad indossarlo». Non è la prima volta che ci sono polemiche sugli indumenti delle sportive ...vanityfair

Campionato Triveneto di Corsa in Montagna - Presidente: Massimo Di Giorgio c/o Stadio N.Rocco Via dei Macelli 5 34148 Trieste Telefono: 040/829190 Email: [email protected] Federazione Italiana di Atletica leggera, Via Flaminia Nuova, 830 ...fidal

Succinte e sessiste: le atlete Usa contro la divisa Nike per le Olimpiadi - «È onestamente una mancanza di rispetto – scrive la maratoneta americana, Lauren Fleshman, in un post su Instagram. Tutti quelli che gareggiano per il Team Usa dovrebbero sentirsi a loro agio nelle ...iodonna