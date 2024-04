Atletica Conto alla rovescia per il “Grande Trekking“ Maccari | L’obiettivo è portare più atleti nella competitiva»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Manca solo un mese e mezzonuova edizione del, l’edizione numero nove, in programma il prossimo 9 giugno. Organizzatori al lavoro (Andreafoto, presidente, Rossano Rixi vice presidente, Eleonora Aliboni segretaria), per la corsa-camminata che va dal marevetta del Sagro e che ormai è diventata una classica. Comeprecedente edizione, per i partecipanti ci saranno tre possibilità: due competitive con il trail sui 35 chilometri (2300 metri di dislivello) e sui 21 chilometri (1500 metri di dislivello), oltrenon(walking). Come sempre partenza dspiaggia del Paradiso con il tradizionale bagno dello scarpone in battigia, e poi via verso il Sagro con ...