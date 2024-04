Atalanta vs Liverpool | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2023/2024. Malgrado il vantaggio di tre reti maturato all’andata, i bergamaschi devono guardarsi dalla sete di rimonta degli inglesi.vssi giocherà giovedì 18 aprile 2024 alle ore 21 presso il Gewiss StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Lo 0-3 ottenuto in Inghilterra mettono in discesa la qualificazione alle semifinali per i bergamaschi. Ciò non toglie che la squadra di Gasperini dovrà mantenere la concentrazione per altri novanta minuti visto che di fronte si troveranno una squadra non nuova a rimonte. I Reds non si sentono già battuti in partenza e proveranno a ribaltarla in qualsiasi modo. La squadra di Klopp, tra l’altro, avrà il dente avvelenato per la sconfitta subita nell’ultimo turno di ...