Atalanta-Liverpool quarti Europa League | 18-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 16 aprile 2024) Potrebbe essere stato Gasperini a scrivere l'ultima notte europea di Jurgen Klopp sulla panchina del, né alla vigilia della sfida di andata deidisarebbe stato possibile immaginarsi l'vincere 3-0 ad Anfield e ipotecare la qualificazione alla semifinale. I Reds che non perdevano da 33 partite in casa si sono

La Uefa ha designato l`arbitro francese Francois Letexier per dirigere Atalanta-Liverpool , gara valevole per il ritorno dei quarti di finale... (calciomercato)

Europa League Roma-Milan, la rimonta rossonera a 3.10, giallorossi in semifinale a 1.35 su Betaland - ROMA - Giovedì 18 aprile va in scena il secondo round del derby italiano di Europa League Roma-Milan. Si riparte dal successo dei giallorossi per 1-0 a ...agipronews

E. LEAGUE, Marciniak arbitra Roma-Milan. L'Atalanta... - (ANSA) - ROMA, 16 APR - Sarà l'arbitro polacco Szymon Marciniak a dirigere, giovedì sera all'Olimpico, la partita Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League.firenzeviola

Nel mondo di Gianluca Scamacca: dagli allenamenti con Gasperini al padel - Dopo la doppietta contro il Liverpool, Gianluca Scamacca è stato decisivo anche in campionato nel 2-2 contro il Verona. Scopri tutte le curiosità su di lui.gazzetta