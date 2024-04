Atalanta-Liverpool | Bergamo si prepara al big match | attesi 1300 tifosi inglesi in città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024), meno due. Laè già in fermento per quella che sarà una partita storica: giovedì alle 21 la Dea si gioca un posto in semifinale di Europa League partendo dallo 0-3 ottenuto ad Anfield in un Gewiss Stadium che proverà a spingere la squadra di Gasperini verso un’altra impresa. Asono, che inizieranno ad arrivare inverosimilmente già da mercoledì, considerando la comodità dei voli diretti da Manchester su Orio al Serio. Il settore ospiti del Gewiss Stadium, che per le competizioni Uefa ha una capienza complessiva di 750 posti (al prezzo di 27 euro), dovrebbe andare tutto esaurito, anche se il dato ufficiale non è ancora disponibile. Già nelle ...