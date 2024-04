Atalanta al lavoro per il Liverpool | de Roon e Zappacosta pronti al rientro

L’Atalanta ha vinto l’andata dei quarti di Europa League 3-0 contro il Liverpool, in Inghilterra. The Athletic ha tessuto l’elogio di una squadra che negli ultimi anni è diventata una minaccia nelle ... (ilnapolista)

"Ci danno come favoriti, ma è una squadra difficile da affrontare", dice il tecnico dei reds LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Jurgen Klopp è pronto a dare l'addio al suo Liverpool. Non lo è il popolo dei ... (ilgiornaleditalia)

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista dell’andata dei quarti di Europa League tra Liverpool e Atalanta: “Molti ci danno come favoriti, ma loro possono essere una squadra noiosa da ... (sportface)