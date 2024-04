Asl | bilancio in avanzo per la zona sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Si è riunita ieri, all’Isola del Giglio, la conferenza dei sindaci delle Colline dell’Albegna. Presenti il direttore generale dell’Asl Tse Antonio D’Urso e la direttrice sanitaria Assunta De Luca. Molti i punti all’ordine del giorno, a partire dall’approvazione del consuntivo 2023. Dato positivo è la disponibilità di 200mila euro e dall’isola è stato confermato il contributo al progetto "Dopo di noi", buona parte dell’inoltre sarà destinato alle attività programmate per il 2024. È stato inoltre deciso l’aumento di circa 2,5 euro ad abitante della quota capitaria. La conferenza dei sindaci è stata anche l’occasione per parlare dei territori. L’isola nello specifico ha bisogno di risolvere il problema relativo alla pista di atterraggio dell’elisoccorso e Ortelli ha chiesto un sopralluogo per individuare una pista più adatta. Per quanto riguarda l’ospedale ...