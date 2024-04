Ascolti tv lunedì 15 aprile | chi ha vinto tra Il clandestino | L’isola dei famosi e Stasera tutto è possibile

Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 , reality show condotto da Vladimir Luxuria ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi degli ascolti tv del ... (superguidatv)

Ascolti tv lunedì 15 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 15 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda Il ... (tpi)

Mancini e Amadeus via per soldi. Il primo fu linciato, il secondo è una vittima del potere (Il Foglio): ...un trattamento che tenesse conto dei risultati che ha portato in Rai sia in termini di ascolti sia ...andrà in scena l'incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi (lunedì ...

"Isola dei Famosi 2024 chiude in anticipo", cosa è costretta a fare Vladimir Luxuria: Gli ascolti tv de L'Isola dei Famosi 2024. In realtà L'Isola dei Famosi 2024 non è partita male, ... La prima puntata andata in onda lunedì 8 aprile è stata seguita da 2.602.000 spettatori con il 19.98% ...