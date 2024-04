(Di martedì 16 aprile 2024) Edoardo Leo ne Il Clandestino Nella serata di ieri,15, su Rai1 la fiction Clandestino ha conquistato .000 spettatori pari al % (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (ultimo segmento a .000 e il %). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Italia1 The Transporter è visto da .000 spettatori con il %. Su Rai3 Far West segna .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla .000 ...

Ascolti tv lunedì 15 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 15 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda Il ... (tpi)

Mancini e Amadeus via per soldi. Il primo fu linciato, il secondo è una vittima del potere (Il Foglio): ...un trattamento che tenesse conto dei risultati che ha portato in Rai sia in termini di ascolti sia ...andrà in scena l'incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi (lunedì ...

"Isola dei Famosi 2024 chiude in anticipo", cosa è costretta a fare Vladimir Luxuria: Gli ascolti tv de L'Isola dei Famosi 2024. In realtà L'Isola dei Famosi 2024 non è partita male, ... La prima puntata andata in onda lunedì 8 aprile è stata seguita da 2.602.000 spettatori con il 19.98% ...