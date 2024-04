Ascolti tv | i dati del 15 aprile 2024

(Di martedì 16 aprile 2024) Bene la fiction Rai con Edoardo Leo Nella serata di ieri, lunedì 15, su Rai Uno, la fiction Clandestino porta a casa 3.304.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale5, L’Isola dei Famosi 18 ottiene 2.376.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è visto da 1.796.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione dalle 21.29 alle 21.53 a 1.614.000 e il 7.5%). Su Italia1 The Transporter si ferma a 1.444.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 – dalle 21.44 alle 23.59 – il ritorno di Far West ottiene 798.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione a 787.000 e il 3.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 807.000 spettatori (5.5%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

