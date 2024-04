Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 15 aprile 2024

(Di martedì 16 aprile 2024): idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Clandestino ha totalizzato 3606 spettatori (18,01% di share) nel primo episodio e 2919 (18,25%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality L’Isola dei Famosiha avuto 2376 spettatori (share 17,40%). Il film The Transporter su Italia1 ha catturato 1444 spettatori (7,49%); su Rai2 la puntata del varietà Stasera tutto è possibile si è portata a casa 1796 spettatori (11,21%), mentre il programma Far West su Rai3 ha interessato 798 spettatori (4,78%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha ...

