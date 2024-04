ASCOLTI TV 15 APRILE 2024 | IL CLANDESTINO 18 | 2% | L’ISOLA COLPITA E AFFONDATA 17 | 4% | SORRIDE STEP 11 | 2% | BOTTO AFFARI TUOI 6 | 1 MLN 28 | 4%

(Di martedì 16 aprile 2024)TV 15• Lunedì • Tg1 Mattina – x Tg1 + Economia – x + x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x La Volta Buona – x + x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 + Pres. ViD – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti +– x + 6107 28.40Il– 3304 18.20 (x + x) Storie di Sera – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 882 18.20 + 718 18.00 Forum – x Tg5 – x Isola + Beautiful – x Endless Love – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x La Promessa – x Pomeriggio 5 – x + x + x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x Striscia la Notizia – xdei Famosi – 2376 17.40 La Isla Bonita + Tg5 – x + x LA RAI NEL CAOS! ...

Studentesse incatenate alla Sapienza di Roma: “Stop agli accordi con Israele. Polimeni via da Med Or” - Il movimento studentesco Cambiare Rotta chiede le dimissioni della rettrice dalla fondazione promossa da Leonardo per la ricerca scientifica ...quotidiano

ASCOLTI tv lunedì 15 APRILE: chi ha vinto tra Il clandestino, L’isola dei famosi e Stasera tutto è possibile - Chi ha vinto la gara degli ASCOLTI tra la fiction Il Clandestino trasmessa da Rai1, il reality L'Isola dei famosi proposto da Canale5 e Stasera tutto è ...fanpage

The miracle club, film su Rai1: trama, attori e cast - The Miracle Club, andato in onda su Rai 1 il 16 APRILE 2024, è un film commedia drammatica del 2021 diretto da Thaddeus O’Sullivan. Ambientato nel 1967, il film segue la storia di tre amiche: Lily ...ascoltitv