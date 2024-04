Artisti in dialogo alla Biblioteca di Cascina

“Latina Terra di Cinema”, questo pomeriggio l’appuntamento con Franco Nero - L’evento, promosso da Latina Film Commission e dall’assessorato al Turismo del Comune di Latina, avrà inizio alle ore 16.30 con la proiezione di “Keoma” ...latinaquotidiano

Jesi, in migliaia in città per la quattro giorni del festival Ratata' - Tantissime iniziative hanno coinvolto giovani e giovanissimi in vari contenitori del centro storico. L'assessore Brecciaroli: "Grande partecipazione ed elevata offerta culturale" ...ilrestodelcarlino

Roma Folk Festival, al via il 16 aprile la prima edizione: da Davide Van De Sfroos ai Modena City Ramblers, tanti gli Artisti ospiti - Il 16 aprile prende il via alla Stazione Birra di Roma la prima edizione del Roma Folk Festival, progetto vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con ...ilmessaggero