Arti marziali Karate | doppio podio per il club casentinese

(Di martedì 16 aprile 2024) Undi spessore internazionale per l’AccademiaCasentino. Nove atleti della società di Rassina sono scesi sul tatami all’Open d’Italia a Riccione, che ha riunito oltre duemila giovani promesse. La squadra, accompagnata dai maestri Luca Boldrini e Filippo Oretti, ha conquistato una medaglia d’argento con Laura Abenante e una di bronzo con Lara Piantini che sono state protagoniste di combattimenti di altissimo livello con cui si sono confermate tra le migliori in assoluto. L’AccademiaCasentino ha portato in gara all’Open d’Italia anche Ludovica Colì, Sofia Dalla Ragione, Pietro Falsetti, Sonia Nocentini, Carolina Maggi, Filippo Organelli e Anna Simoni.