Arrestata una maestra a Milano | maltrattava i bambini in un asilo nido comunale

(Di martedì 16 aprile 2024) Maltrattamenti quotidiani tra grida, insulti, minacce e addirittura casi di violenze fisiche, ai danni didi pochi mesi o al massimo poco più di un anno da parte di una. Sono almeno dieci le piccole vittime di offese, strattonamenti e obbligo di tenere mani e gambe sulla schiena per impedire loro di alzarsi o obbligarli a dormire. O, ancora,afferrati per un braccio per poi farli cadere e sbattere la faccia a terra. Quattro giorni fa è stata, per questi motivi, una-educatrice accusata di maltrattamenti aggravati, compiuti dal 2022 in poi. La donna di 45 anni lavorava in undie per lei è stata disposta un’ordinanza di domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della polizia locale. Una ...

