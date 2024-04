Arredo e illuminazione | calo del fatturato tranne che nel settore del lusso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 aprile 2024) Questa settimana c’è la Milano Design Week, un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arredamento, del design e anche dell’arte. Non c’è migliore occasione quindi per riflettere sui numeri di vendite dei mobili, perché ci sono dati interessanti e motivazioni ancora più sorprendenti, coldelche, al contrario di altre aziende, non vede periodi di magra. Il panorama economico delle aziende operanti neldell’e dell’ha subito una flessione significativa nel corso dell’ultimo anno, con undel 2,8% nelcomplessivo. Questa è la principale conclusione emersa dall’Osservatorio sul, recentemente realizzato dall’Area Studi di Mediobanca.in, ...