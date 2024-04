Arma mai utilizzata | l' Iran avverte Israele Ue e Usa valutano le sanzioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 aprile 2024) "Siamo pronti a usare un'che non abbiamo mai utilizzato". È questo l'avvertimento di Teheran mentrevaluta una reazione all'attacco dell'di sabato, giunto a sua volta in risposta al raid dell'1 aprile sul suo consolato a Damasco. La minaccia è arrivata dal portavoce del Comitato di Sicurezza Nazionale del Parlamentoiano, Abolfazl Amouei, al quale ha fatto eco il portavoce del ministero degli Esteri: sedovesse cercare di vendicarsi, l'risponderà "in pochi secondi" e "non ci sarà più un intervallo di 12 o 13 giorni tra una mossa del regime sionista e la potente risposta dell'"., dove il Gabinetto di guerra si è riunito per il terzo giorno consecutivo, non si sbilancia: il ministro Benny Gantz ha detto che ...