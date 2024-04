Arabia contro Iran; la divisione nel mondo islamico che cambia la geopolitica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Quando la mattina del 7 ottobre 2023 Hamas e la Jihad islamica hanno attaccato Israele il principe ed erede al trono saudita Mohammed Bin Salman (MBS) ha capito che degliiani non si poteva fidare. E pensare che lui il 10 marzo 2023, dopo sette anni di ostilità, su pressione della Cina ha deciso di dare il via alla normalizzazione delle relazioni tra le due potenze del Medio Oriente con la riapertura di ambasciate e missioni diplomatiche. Ma un anno dopo aver ristabilito i legami diplomatici,Saudita emantengono una situazione tesa. Nonostante i tentativi di dialogo e la riapertura dei canali diplomatici non sono stati raggiunti accordi rilevanti a causa dei conflitti in atto nella regione e della diffusa mancanza di fiducia, particolarmente riguardo ai loro alleati e alla situazione in Yemen, in Libano e ora nella ...